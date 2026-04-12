Emergenza abbuffata nei giovani L’esigenza di bere già al risveglio

Nelle strutture di pronto soccorso della Lombardia sono stati registrati oltre seimila interventi legati a problemi causati dall’alcol, molti dei quali riguardano giovani che si sono presentati subito dopo il risveglio. I dati evidenziano un aumento delle richieste di aiuto per conseguenze di comportamenti legati al consumo di alcol, con un particolare incremento di casi che coinvolgono giovani adulti. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie sulla diffusione di questa tendenza.

Oltre seimila accessi nei pronto soccorso degli ospedali lombardi caratterizzati da una diagnosi principale o secondaria attribuibile all’alcol. Un numero, quello che arriva dalla relazione 2025 del ministro della Salute al Parlamento, in leggero calo rispetto agli anni precedenti, ma che resta allarmante: in media 16 persone al giorno arrivano in ospedale per urgenze legate all’abuso di alcol. Secondo la relazione (i dati sono al 2023), i consumatori di bevande alcoliche in Lombardia sono stati il 78,3% dei maschi e il 56,8% delle femmine, in linea con la media nazionale e invariati rispetto al 2022. Per quanto riguarda i tipi di bevanda...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emergenza “abbuffata“ nei giovani. L’esigenza di bere già al risveglio Leggi anche: Disturbi alimentari, un’emergenza in crescita anche a Bergamo: un’app per riconoscere i segnali nei giovani Trovati a bordo di un'auto con sostanze stupefacenti già confezionate: due giovani nei guaiFABRIANO – Colti in flagrante dalle forze dell’ordine durante un controllo, sono stati arrestati e raggiunti da un provvedimento del Questore della...