Elezioni Ungheria affluenza record | Il dato che cambia tutto

In Ungheria, le elezioni stanno attirando un numero di elettori superiore alle aspettative, con l’affluenza alle urne che ha già superato ogni previsione. Questa partecipazione elevata sta cambiando gli scenari tradizionali delle consultazioni elettorali nel paese, rendendo questa giornata un momento di svolta rispetto alle edizioni passate. I dati ufficiali mostrano come una grande quantità di cittadini abbia deciso di esercitare il proprio diritto di voto, rendendo questa tornata elettorale particolarmente significativa.

Sta succedendo qualcosa di raro, forse storico. In Ungheria l’affluenza alle urne ha già superato ogni previsione, trasformando questa giornata elettorale in un evento fuori scala rispetto al passato. Secondo i dati ufficiali, alle ore 17 aveva già votato il 74,2% degli aventi diritto, un risultato che supera non solo il dato finale del 2022, fermo al 69,5%, ma anche uno dei momenti simbolo della storia del Paese. Nel 1990, alle prime elezioni libere dopo la caduta del Muro di Berlino, l’affluenza complessiva si era fermata al 65,1%. Numeri che raccontano una mobilitazione senza precedenti e che continuano a salire. Con i seggi ancora aperti fino alle 19, il risultato finale è destinato a stabilire un nuovo record assoluto, confermando una partecipazione che va ben oltre le aspettative.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Affluenza record per le elezioni in Ungheria: alle 15:00 superato il 66%. Lo sfida tra Orban e MagyarSi preannuncia un record di affluenza in quelle che sono già definite elezioni storiche in Ungheria.