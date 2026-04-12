Alle 13:00 in Ungheria, il 54% degli aventi diritto si era recato alle urne, segnando un’affluenza record. Alle 11:00, l’ufficio elettorale nazionale aveva comunicato un’affluenza del 37,98%, più che raddoppiata rispetto alle 9:00, quando si attestava intorno al 16,89%. Questi dati indicano un aumento rapido e significativo della partecipazione alle votazioni nel corso della mattinata.

Secondo l'Ufficio elettorale nazionale, l'affluenza era del 37,98% alle 11:00 ora locale, essendo dunque più che raddoppiata rispetto alle rilevazione di due ore prima, quando era intorno al 16,89%. Quattro anni fa, alla stessa ora, si registrava invece una partecipazione del 25,77%. I sondaggi danno in testa il filoeuropeista Magyar ma Orbán non cede: "Questa non sarà la mia ultima elezioni" Al via le elezioni parlamentari in Ungheria. In un clima sempre più testo tra Budapest e Bruxelles, oggi 8 milioni di cittadini ungheresi sono chiamati alle urne per decidere se confermare o meno il mandato delpremier Viktor Orbán, al potere da 16 anni.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elezioni Ungheria, affluenza record: alle 13 ha votato il 54%

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