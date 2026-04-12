Elezioni peruviane a Novegro affluenza record e code di auto | la carica dei 30mila votanti

A Novegro, nel parco esposizioni, si sono svolte le elezioni generali della Repubblica del Perù con una partecipazione record di oltre 30 mila persone. La giornata ha visto lunghe code di auto e un’affluenza massiccia di cittadini che si sono recati a votare. L’affluenza ha superato le aspettative, creando un flusso continuo di persone e veicoli nel centro di Segrate. La giornata si è svolta senza incidenti segnalati.

Segrate (Milano), 12 aprile 2026 - Una folla oceanica ha invaso festosamente il Parco Esposizioni di Novegro, dove sono attese oltre 30 mila persone in occasione delle elezioni generali della Repubblica del Perù. Nonostante il potenziamento dei trasporti pubblici da parte di Atm e il massiccio dispiegamento delle forze di polizia per la gestione della viabilità, lunghe ma ordinate file di cittadini peruviani hanno raggiunto la sede del seggio. Tutte le strade attorno all’area elettorale registrano code di auto. Un evento di rilievo internazionale che coinvolge la numerosa comunità peruviana residente in Veneto e Lombardia, nel Nord Italia, con particolare concentrazione nell’area milanese, tra le più significative in Europa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elezioni peruviane a Novegro, affluenza record e code di auto: la carica dei 30mila votanti Leggi anche: Elezioni provinciali, affluenza boom: 921 votanti su 1.029, record all'89,50% Novegro, in arrivo 30mila persone per le elezioni generali in PerùDomenica si preannuncia una giornata di grande affluenza al Parco Esposizioni di Novegro, dove sono attese oltre 30mila persone in occasione delle...