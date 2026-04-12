Elezioni in Ungheria | Magyar vince e fa svoltare il Paese Sconfitto il dictator Orban sostenitore di Putin

Alle elezioni in Ungheria, il candidato di maggioranza ha ottenuto la vittoria, sostituendo il leader uscente che ha ammesso la sconfitta. La vittoria di questo nuovo leader rappresenta un cambiamento significativo per il Paese. I risultati si sono diffusi rapidamente, creando congestione nelle aree di attesa dei risultati ufficiali. La campagna elettorale ha visto un confronto acceso tra le diverse fazioni politiche, con il nuovo leader che si prepara a guidare il Paese nei prossimi anni.

Viktor Orban ha riconosciuto la sconfitta. Peter Magyar è il nuovo leader dell’Ungheria. Il sottopassaggio di piazza Batthyany si era intasato prima ancora che arrivino i numeri. La folla premeva, si accalcava, riempieva ogni spazio fino quasi a fermare la città. Sul Danubio rimbalzavano le urla dei sostenitori di Peter Magyar: soffia “il vento della primavera”. Poi arrivano i dati, e non lasciano più spazio ai dubbi. L’ex adepto ha superato il maestro Viktor Orban, spezzando la sua lunga stagione di potere. Una vittoria netta, quella di Magyar, proiettata verso la maggioranza assoluta, che segna l’inizio di un’altra Ungheria. A legittimarla è un’affluenza monstre: quasi l’80% degli elettori, oltre il dato già alto del 2022 e persino sopra il 1990, le prime elezioni libere dopo la caduta del Muro.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni in Ungheria: Magyar vince e fa svoltare il Paese. Sconfitto il “dictator” Orban, sostenitore di Putin Leggi anche: Elezioni in Ungheria, Magyar in vantaggio su Orbán: il Paese diviso tra il re dei sovranisti Ue e l’europeista che ha ‘tradito’ Fidesz Risultati elezioni Ungheria 2026, exit poll e proiezioni in tempo reale. Chi vince tra Orban e MagyarRoma, 12 aprile 2026 – Alla chiusura dei seggi in Ungheria si registra il primo dato record di queste elezioni, che si apprestano a passare alla...