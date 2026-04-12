Elezioni in Ungheria aperti i seggi
Sono stati aperti i seggi elettorali in Ungheria per le votazioni che vedono in corsa il presidente uscente e il leader dell’opposizione. Gli elettori sono chiamati a esprimere la propria preferenza in questa competizione politica. La consultazione si svolge in diverse regioni del paese e si concluderà nel tardo pomeriggio. Le operazioni di voto sono iniziate questa mattina e continueranno fino alle 19.00.
Sono stati aperti i seggi elettorali per le elezioni in Ungheria. La sfida è tra il presidente uscente Viktor Orban e il leader dell'opposizione Peter Magyar.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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