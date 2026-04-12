Elezioni in Ungheria aperti i seggi

Sono stati aperti i seggi elettorali in Ungheria per le votazioni che vedono in corsa il presidente uscente e il leader dell’opposizione. Gli elettori sono chiamati a esprimere la propria preferenza in questa competizione politica. La consultazione si svolge in diverse regioni del paese e si concluderà nel tardo pomeriggio. Le operazioni di voto sono iniziate questa mattina e continueranno fino alle 19.00.