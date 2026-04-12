Oggi in Ungheria si svolgono le elezioni con circa 8 milioni di cittadini chiamati alle urne. L’affluenza alle votazioni sta raggiungendo un livello record rispetto alle precedenti consultazioni. La consultazione avviene per rinnovare il Parlamento e determinare il rinnovo del mandato del primo ministro in carica. Entrambe le fazioni coinvolte esprimono ottimismo circa l’esito finale, mentre le operazioni di voto continuano senza interruzioni.

Oggi 8 milioni di cittadini ungheresi sono chiamati a votare. Le elezioni, che stanno vedendo un’affluenza record, andranno a confermare il mandato del primo ministro Viktor Orbán oppure no? È ancora presto per dirlo, ma entrambi i candidati si mostrano fiduciosi. Affluenza record per le elezioni in Ungheria, entrambi i candidati sono ottimisti. I dati mostrano che un’ora dopo l’apertura dei seggi, il 3,46% degli aventi diritto avevano espresso il proprio voto entro le 7 del mattino. Questo è già di per sé un record, poiché quattro anni fa l’affluenza intorno alla stessa ora si era aggirata intorno all’1,82%. Alle 9 del mattino, invece, il 16,9% degli aventi diritto hanno votato, un numero decisamente elevato che, come nel caso precedente, ha visto quattro anni fa l’affluenza del 10,3%.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Elezioni in Ungheria: affluenza record alle urne. Il voto confermerà Orbán al potere?

Affluenza record per le elezioni in Ungheria: alle 15:00 superato il 66%. Lo sfida tra Orban e MagyarSi preannuncia un record di affluenza in quelle che sono già definite elezioni storiche in Ungheria.

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