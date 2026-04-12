Elezioni comunali il PD lancia la squadra per Cascina | giovani esperienza e 10 priorità per il futuro

Il Partito Democratico ha annunciato la lista dei candidati per le prossime elezioni comunali a Cascina. La squadra comprende giovani sotto i 40 anni e figure con esperienza, tra cui tre assessori e cinque consiglieri uscenti. La composizione mira a garantire una rappresentanza equa delle frazioni del territorio. Sono state definite anche dieci priorità strategiche per il futuro del Comune.

Un terzo dei candidati, oltre al capolista, ha meno di 40 anni; un equilibrio tra esperienza - con 3 assessori e 5 consiglieri uscenti - e rinnovamento; e la rappresentatività di tutte le frazioni del territorio. Sono queste le caratteristiche principali della lista con cui il Partito Democratico.🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Elezioni comunali a Viareggio: Maineri (Pd) lancia l’idea del confronto pubblico tra candidati