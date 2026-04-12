Durante la puntata di ieri di Canzonissima, la cantante e concorrente non è salita sul palco a causa di un problema di salute. Lei stessa ha spiegato di essere affetta da una cistite particolarmente intensa. I social hanno già fatto confronti tra questa situazione e altri eventi simili accaduti in trasmissioni come Ballando con le Stelle, dove un’altra concorrente aveva saltato l’appuntamento a causa di un problema.

Il parallelismo tra Canzonissima e Ballando con Le Stelle che molti fanno sui social, ieri sera si è arricchitto di un altro particolare comune: un disagio che ha impedito a uno dei concorrenti di presentarsi a inizio trasmissione. Stavolta non c’entrano gli infortuni causati da prese troppo energiche o vigorose mosse di ballo ma una cistite che ha colpito Elettra Lamborghini. “ Una delle cisiti più forti mai avute, era tanto che non mi veniva così. Spero di farcela stasera”, le parole della cantante sui social, a poche ore della serata. E poco dopo Lamborghini ha postato una foto dal policlinico Gemelli, per ringraziare lo staff che le ha prestato soccorso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Elettra Lamborghini non sta bene”: l’assenza della cantante a Canzonissima. Il motivo lo spiega lei stessa: “Una cistite, tra le più forti mai avute”

Elettra Lamborghini, sempre più lanciata tra Canzonissima ed Eurovision: "Sono un sex symbol finché non apro bocca"Chi pensava che fosse destinata a rimanere una ricca ereditiera con l’hobby della canzone è stato smentito.

Elettra Lamborghini e il trauma dei festini a Montecarlo #elettralamborghini #maravenier