Elettra Lamborghini e il malore prima di Canzonissima | la cistite acuta il ricovero e le parole su Instagram

Sabato 11 aprile, durante la puntata di Canzonissima, Elettra Lamborghini è riuscita a partecipare nonostante un malore annunciato alcune ore prima. L'artista ha riferito di aver avuto una cistite acuta, che ha richiesto un ricovero. La cantante ha condiviso la notizia attraverso un post su Instagram, spiegando le sue difficoltà e ringraziando il pubblico per il sostegno.

Elettra Lamborghini è riuscita a partecipare alla puntata di Canzonissima di sabato 11 aprile, nonostante i problemi di salute già annunciati ore prima. Ha avuto una cistite acuta, che l'ha costretta a un breve ricovero all'ospedale Gemelli di Roma e poi a chiarire su Instagram: "Mai stata così male, su Rai 1 solo per i bambini, ora torno a letto".🔗 Leggi su Fanpage.it “Elettra Lamborghini non sta bene”: l’assenza della cantante a Canzonissima. Il motivo lo spiega lei stessa: “Una cistite, tra le più forti mai avute”Il parallelismo tra Canzonissima e Ballando con Le Stelle che molti fanno sui social, ieri sera si è arricchitto di un altro particolare comune: un... Elettra Lamborghini a Canzonissima prima dell’Eurovision, Simona Izzo: “Ma non le basta cantare?”Elettra Lamborghini a Canzonissima è stata presentata da Milly Carlucci come nuova co-conduttrice di Eurovision 2026. Elettra Lamborghini inciampa sul Green Carpet di Sanremo e rischia di cadere, ma alla fine ce la fa