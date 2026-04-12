Un sabato difficile per l'ereditiera più nota d'Italia, che ha vissuto una giornata complicata. Dopo aver perso il piercing durante un momento sotto la doccia, è stata poi ricoverata in ospedale a causa di un incidente. La vicenda si è conclusa con il suo ricovero, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute. La giornata si è conclusa con un episodio che ha attirato l’attenzione dei media.

Dopo ben tredici anni, Elettra Lamborghini ha dovuto - non per sua scelta - dire addio al suo storico piercing al capezzolo a causa di un banale ma pericoloso incidente domestico. Durante una doccia, un bracciale indossato incautamente si è impigliato nel gioiello, rischiando di causare una lacerazione gravissima: la cantante ha confessato che "mancava tanto così che mi veniva il capezzolo biforcuto". Nonostante i tentativi disperati di salvataggio fai-da-te con lo scotch, definiti un vero e proprio "sacrilegio", l'ereditiera si è vista costretta a rimuoverlo. Sebbene si tratti della fine di un'era per un accessorio che le era costato "il dolore più forte in assoluto", Elettra non demorde e ha già annunciato di voler ripetere il foro non appena possibile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elettra Lamborghini, che giornataccia! Prima perde il piercing e poi viene ricoverata

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