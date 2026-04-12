Elettra Lamborghini assente in tv all’ultimo | l’annuncio in diretta e il ricovero al Gemelli

Nella terza puntata di Canzonissima, Elettra Lamborghini non è salita sul palco come previsto. L’artista aveva annunciato la sua partecipazione, ma all’ultimo momento è risultata assente durante la trasmissione. Successivamente, è stato comunicato che si trova ricoverata presso il Policlinico Gemelli. La sua assenza ha creato sorpresa tra il pubblico e i presenti in studio.

Assenza improvvisa nella terza puntata di Canzonissima: tra i nomi attesi in scaletta, Elettra Lamborghini non è comparsa in studio. La comunicazione è arrivata a inizio trasmissione, quando Milly Carlucci ha chiarito subito il motivo del forfait, spiegando che nelle ore precedenti alla diretta si è verificato un problema di salute che ha impedito alla cantante di partecipare come previsto. Secondo quanto riferito dalla conduttrice durante la presentazione degli artisti in gara, Lamborghini avrebbe avuto un malessere nel pomeriggio e, nonostante il tentativo di presenziare fino all’ultimo, ha dovuto rinunciare all’esibizione. Carlucci ha aggiunto un messaggio di rassicurazione al pubblico, auspicando un rapido recupero e un ritorno nelle prossime puntate.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Elettra Lamborghini assente a Canzonissima, l’annuncio di Milly Carlucci: “Momento di difficoltà” “E che ca…”. Sanremo 2026, l’annuncio di Elettra Lamborghini al pubblico del FestivalCon una frase, netta e senza filtri, Elettra Lamborghini ha scelto di chiudere una delle serate più intense del suo percorso al Festival di Sanremo...