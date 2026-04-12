Egitto i cristiani copti celebrano la Pasqua ortodossa al Cairo

Sabato sera, nelle chiese del Cairo, i cristiani copti egiziani si sono radunati per le celebrazioni della Pasqua ortodossa. Le funzioni religiose si sono svolte in diverse chiese della capitale, con l’afflusso di fedeli che hanno partecipato alle liturgie in modo diffuso. La festività ha visto la presenza di numerosi credenti, rispettando le tradizioni religiose della comunità copta durante questa ricorrenza.

(LaPresse) Sabato sera i cristiani copti egiziani si sono riversati nelle chiese per partecipare alle funzioni della Pasqua ortodossa. I copti in Egitto, un paese a maggioranza musulmana, costituiscono una delle più antiche comunità cristiane al mondo.La pace nel mondo è stato l’augurio più comune espresso dai fedeli che si si sono radunati nella chiesa dell’Arcangelo Michele al Cairo. La Chiesa copta ortodossa egiziana si è separata dagli altri cristiani nel 451 d.C. a causa di una disputa sulla natura di Cristo. A differenza dei cattolici romani, i copti non credono nell’infallibilità papale né nel purgatorio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Egitto, i cristiani copti celebrano la Pasqua ortodossa al Cairo Egitto, migliaia di persone in preghiera a Il Cairo per celebrare la festa dell’Eid al-FitrMigliaia di cittadini egiziani hanno partecipato alle preghiere nella moschea al-Seddik de Il Cairo per celebrare la festa dell’Eid al-Fitr, che... Egitto, la guerra in Iran spegne le notti del Cairo: la capitale al buio per contenere l’impennata delle bolletteLe persone si muovono nel centro del Cairo sotto la scarsa illuminazione stradale dopo l’entrata in vigore di nuove ordinanze di chiusura anticipata...