Al Mart di Rovereto si tiene il festival Educa Immagine, organizzato dalla Trentino Film Commission. L’evento si concentra quest’anno sul tema dei Miraggi, con esposizioni e proiezioni che analizzano come la fotografia possa alterare la percezione della realtà. Durante la manifestazione, vengono presentate diverse opere che sfidano la realtà, invitando i giovani a riflettere sul rapporto tra immagine e verità.

Il Mart di Rovereto ospita il festival Educa Immagine, un evento promosso dalla Trentino Film Commission che quest’anno esplora il concetto di Miraggi. Al centro della manifestazione, la fotografia viene analizzata come strumento per decodificare la realtà sociale e costruire consapevolezza critica. L’appuntamento ha una partecipazione massiccia durante la giornata di domenica 12 aprile 2026, con un particolare sull’incontro dedicato ai ritratti di classe. Questo tema ha permesso di indagare come le immagini influenzino l’identità e la memoria collettiva. L’assessore provinciale all’istruzione e alla cultura, Gerosa, ha aperto i lavori sottolineando come la gestione delle immagini sia ormai parte integrante del quotidiano, incidendo sulla formazione dei rapporti umani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Educa Immagine: la fotografia sfida la realtà per formare i giovani

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