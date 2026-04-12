edison cruto e gli storioni

Durante una presentazione all’Accademia delle Scienze di Boston, Thomas Edison rispose in modo scontroso a Loris Beckam riguardo a Alessandro Cruto, definendolo

Alessandro Cruto? "Un illustre sconosciuto". Fu l’acida risposta in italiano stentato che Thomas Alva Edison dette a Loris Beckam all’Accademia delle Scienze di Boston durante la presentazione della sua ultima invenzione, la lampadina. Il motivo? Tutti sapevano che lo scienziato Torinese, Alessandro Cruto, aveva inventato la vera lampadina del futuro; a differenza di quella di Edison durava ben 500 ore (contro le 40 di Edison) e, soprattutto, produceva una luce più bianca e pulita, quella che ancora oggi continuiamo ad utilizzare. Ma mentre Cruto era un timidissimo ingegnere che sopravviveva aiutando il padre pescatore, Edison era una vera macchina da guerra: ricchissimo e dotato di un ego ipertrofico.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Edison cresce e guarda al futuro. Confermati gli obiettivi al 2030In un settore dove l’incertezza è ormai la regola, Edison chiude il 2025 trasformando la volatilità in una leva di crescita industriale.

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