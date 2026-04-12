Entro la fine dell’anno inizieranno i lavori di riqualificazione energetica nel complesso di edilizia residenziale pubblica di via Agilulfo 18. Gli interventi prevedono l’installazione di un nuovo cappotto esterno e di impianti fotovoltaici nelle aree comuni. L’intervento riguarda l’intera struttura e mira a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio. La riqualificazione si inserisce in un progetto più ampio di interventi sul patrimonio pubblico.

Dal cappotto esterno agli impianti fotovoltaici per le aree comuni, il complesso di Edilizia residenziale pubblica di via Agilulfo 18 sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione energetica. Nei giorni scorsi il progetto di efficientamento dello stabile, del valore complessivo di 1,5 milioni di euro, ha ottenuto il finanziamento per un milione di euro previsto dal bando regionale Seed pa - Sostenibilità ed Efficienza Energetica degli Edifici Pubblici, cui è stato candidato dall’Amministrazione la scorsa estate. Grazie a questi fondi e al cofinanziamento del Comune per 500mila euro, sarà quindi possibile realizzare le opere che renderanno più efficiente sotto il profilo energetico la palazzina situata nel quartiere Stadera, nel Municipio 5.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Edilizia pubblica. Lavori entro l’anno in via Agilulfo

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