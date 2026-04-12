Giorgio Capitta, figlio minore di Lorella Cuccarini, si sposerà con la sua fidanzata Sole Galanti. La notizia è stata confermata di recente, lasciando spazio alle voci circolate sui social. Sole Galanti è nota per la sua presenza online, dove si è fatta conoscere in modo crescente. La coppia ha scelto di annunciare pubblicamente il loro matrimonio, che si terrà a breve.

Non è più solo un’indiscrezione: Giorgio Capitta, figlio minore di Lorella Cuccarini, convolerà a nozze con la sua storica fidanzata Sole Galanti. A confermare la notizia, dopo che il settimanale Chi aveva lanciato lo scoop alcune settimane fa, è stata proprio la conduttrice e ballerina in un’intervista al magazine diretto da Alfonso Signorini. Un annuncio che porta con sé un dettaglio particolare e affascinante: la futura sposa non è soltanto la compagna di Giorgio, ma anche la stylist che da tempo cura i look televisivi e pubblici della futura suocera. Sole Galanti è una giovane stylist che si è ritagliata uno spazio importante nel mondo dello spettacolo italiano.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ecco chi è Sole Galanti e perché è diventata famosa sui social (c’entra Lorella Cuccarini)

Leggi anche: Chi è Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini, e chi è la futura moglie Sole Galanti: età, lavoro storia d’amore

Leggi anche: Sole Galanti, chi è la compagna di Giorgio, il figlio di Lorella Cuccarini