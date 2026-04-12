Nella penultima giornata del campionato di Eccellenza, la partita più attesa si gioca allo stadio dei Pini, dove si sfidano le squadre che lottano per il secondo posto. Le Zebre cercano di consolidare la loro posizione, mentre il Real Forte osserva un turno di riposo. La Lucchese potrebbe già festeggiare in anticipo, ma la partita di oggi rappresenta comunque un momento decisivo per la classifica.

In Eccellenza, dove oggi potrebbe già far festa in anticipo la Lucchese, nella terzultima giornata di campionato il match-clou è assolutamente quello dello stadio dei Pini (dove purtroppo rimarrà ancora chiusa la gradinata. salvo poi eventuali successive comunicazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che al momento ne ha vietato la riapertura) dove si incontrano le due seconde della classe a pari-merito Viareggio e Zenith Prato (anche se le zebre attualmente risultano avanti per aver vinto lo scontro diretto dell’andata: 1-0 col gol-partita di Pegollo). La sfida sarà diretta da Lachi di Siena, assistito da Marino di Pisa e da Valeri di Firenze.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Zebre per il 2° posto. Riposa il Real Forte

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