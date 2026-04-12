Oggi pomeriggio, la squadra Robur scenderà in campo a Seravezza per disputa la partita valida per il campionato. L’obiettivo è conquistare il secondo posto in classifica, in un match che mette di fronte la squadra locale e la formazione ospite. La sfida si presenta come un momento importante della stagione, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti.

La Robur, oggi pomeriggio, scenderà in campo per giocarsi il secondo posto. Per agganciare il Seravezza Pozzi. Una sfida ‘pesante’. "Quanto lo sarà lo avvertiremo oggi – dice il tecnico Voria (nella foto) –. I ragazzi, in settimana, si sono allenati bene, con il sorriso, come sempre da quando sono arrivato. La sfida, come quelle contro il Grosseto e il Prato, non ha bisogno di essere caricata, se la squadra non ha percepito quanto sia importante, significa che ho sbagliato qualcosa io. Ma caricarla prima di troppe responsabilità sarebbe sbagliato". Il derby ha portato entusiasmo, è stato una bella iniezione di fiducia. "E’proprio questo che un po’ mi preoccupa – ribatte il mister –: tutti, addetti ai lavori, tifosi, appassionati, hanno parlato di partita di categoria superiore, di alto livello.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - E’ una Robur che non vuole fermarsi. A Seravezza in palio il secondo posto

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