Il fallimento dell’amministrazione precedente, che aveva sottoscritto un accordo nucleare con l’Iran nel 2015, ha portato a una serie di conseguenze politiche e diplomatiche. Dopo la firma dell’accordo, l’amministrazione successiva ha adottato misure diverse, contribuendo a un aumento delle tensioni nella regione. La situazione ha portato a confronti tra diverse fazioni politiche e a cambiamenti nelle strategie internazionali riguardanti il paese mediorientale.

Barack Obama firmò l’accordo nucleare con l’Iran nel luglio 2015 e lo chiamò diplomazia. Donald Trump ha fatto saltare tre impianti nucleari iraniani con i B-2, ha frantumato la catena di comando, ha colpito siti missilistici, marina, basi dei pasdaran, impianti siderurgici e industriali, ha minacciato gli impianti petroliferi e le infrastrutture energetiche del Paese. Adesso i due Paesi trattano. Il metodo di Obama è stato un disastro politico. La campagna militare di Trump si è dimostrata finora l’unica risposta efficace ai continui sforzi dell’Iran per acquisire la bomba atomica. Ma dobbiamo tornare all’estate del 2015, quando il mondo festeggiava il Jcpoa (Joint comprehensive plan of action, ovvero Piano d’azione congiunto globale) come il miracolo della pace.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - È stato il fallimento di Obama a scatenare la guerra a Teheran

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