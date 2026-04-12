Nel match disputato al Tardini, il risultato si è concluso con un pareggio di 1-1 tra le due squadre. Dopo aver effettuato un cambio di posizione, il giocatore scozzese ha segnato un gol poco dopo, contribuendo al pareggio al minuto 59. È il suo ottavo gol in campionato. L’allenatore ha esultato in modo energico dopo il gol.

McTominay pareggia per il Napoli al 59 ‘. Ottavo gol in campionato per lo scozzese, esultanza rabbiosa di Conte. Si tratta di un pareggio importantissimo per il Napoli, che non stava riuscendo a trovare gli spazi giusti a Parma dopo il gol dopo 30 secondi di Strefezza. Ora la partita è cambiata (ma già era successo qualcosa dall’ingresso di Alisson). McTominay aveva iniziato la gara come trequartista, nei due dietro Hojlund nel 3-4-2-1 di Conte, che ha voluto mettere in campo nuovamente i 4 centrocampisti tutti insieme. Partendo già praticamente in area, lo scozzese ha fatto difficoltà a incidere. Non deve sembrare un caso il fatto che abbia segnato partendo da più dietro, mettendosi in verticale tra Lobotka e Hojlund e sfruttando una sponda del danese, come sempre decisivo nella giocata codificata che il Napoli mette spesso in atto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È sempre McTominay l’uomo di Conte, 1-1 al Tardini (ha segnato poco dopo aver cambiato posizione)

Dalle provocazioni sul Tricolore al linguaggio «di pancia», la sua figura ha segnato il passaggio a una politica viscerale che ha cambiato per sempre le piazze italianeIl sigaro quasi sempre acceso, un gesto dell’ombrello tirato fuori nei momenti chiave del comizio, la canotta o la polo al posto della giacca.

Shpendi: "Penso di aver segnato io. La nuova posizione? Solo benefici"È tornato ad esultare, Cristian Shpendi, con il gol che mancava dallo scorso 28 febbraio ad Empoli.