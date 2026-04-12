Dopo la pausa pasquale, le squadre di calcio dilettanti si preparano alla fase conclusiva dei campionati, con partite che si terranno alle 15.30. La quartultima giornata di Eccellenza, Promozione e Prima categoria si gioca in un momento decisivo, mentre le ultime due partite di Seconda e Terza categoria si avvicinano rapidamente. Il Campagnola cerca punti fondamentali, mentre il Nibbiano si trova in una posizione di rischio.

Dopo la pausa pasquale, il calcio dilettanti imbocca (ore 15.30) il rettilineo finale con la quartultima di Eccellenza, Promozione e Prima categoria e gli ultimi 180’ per Seconda e Terza. Grazie al margine di 11 punti, con un blitz potrebbe brindare già stasera allo storico salto in Serie D il Nibbiano sul terreno di un Campagnola impegnato a uscire dalla zona play-out, ma privo del regista Barilli squalificato. Deve solo vincere la vice-regina Vianese che attende la matricola Bobbiese. Fari puntati sul derby del "Morelli" fra il Brescello Piccardo alla rincorsa della zona play-off distante sei punti e l’Arcetana che vuole impacchettare l’impresa salvezza diretta e con un mister Borghi deciso a cancellare la sua tradizione negativa col team giallonero.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - È rush finale. Il Campagnola ha fame di punti: Nibbiano rischia

Il Mo.Re rischia ad Adro. La Fos Cvr ha fame di punti. L’ICaRe sfida PiacenzaA parte la Serie B, tutta in campo, è un calendario dimezzato dagli anticipi quello che il volley propone oggi.

Fermana a Matelica: 18 punti in 6 gare, il rush finaleLa Fermana si prepara ad affrontare la sfida di domenica a Matelica, nel primo round di un decisivo rush finale composto da cinque gare.