E’ morto Mario Carrieri sguardo unico sulla città e sull’arte

Mario Carrieri, noto fotografo italiano del secondo Novecento, è deceduto nella sua abitazione di Milano all’età di 93 anni. La sua carriera si è contraddistinta per il contributo alla fotografia e all’arte, rappresentando una figura di rilievo nella scena artistica nazionale. Carrieri ha lasciato un patrimonio di immagini che ritraggono la città e i suoi aspetti culturali, contribuendo alla storia visiva italiana del secolo scorso.

(Adnkronos) – Mario Carrieri, tra i grandi fotografi italiani del secondo Novecento e tra gli ultimi artisti della sua generazione, è morto nella sua casa di Milano all'età di 93 anni. La cerimonia per l'ultimo saluto, riporta l'Adnkronos, si terrà martedì 14 aprile alla Casa Funeraria San Siro, in via Corelli 120 a Milano, dalle.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Milano dice addio al fotografo Mario Carrieri, morto a 93 anniMilano, 12 aprile 2026 – Il mondo della fotografia e della cultura milanese e italiano piange Mario Carrieri, tra i grandi fotografi italiani del... Addio a Mario Carrieri: il fotografo che ha raccontato MilanoIl culturale della città di Milano si appresta a dare l’ultimo saluto a una delle figure più significative del Novecento artistico lombardo.