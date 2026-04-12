È il manager Luca Simonassi il 59enne morto nell'incidente a Catania | era di Cisterna di Latina

Luca Simonassi, 59 anni, originario di Cisterna di Latina, è morto in un incidente stradale a Catania. Il manager ed ex direttore commerciale di una società operante nel settore delle bevande ha perso la vita dopo aver urtato un guardrail mentre viaggiava in moto. L’incidente si è verificato in prossimità di una strada urbana della città siciliana. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare.

Era originario di Cisterna di Latina Luca Simonassi, manager ed ex direttore commerciale di Sibeg. Il 59enne è morto in moto in un incidente contro un guardrail a Catania.🔗 Leggi su Fanpage.it Incidente a Catania, morto Luca Simonassi, originario di CisternaSi chiama Luca Simonassi e ha 58 anni la vittima dell'incidente avvenuto ieri lungo il viale Mediterraneo, a Catania. Chi era Fabio Saladdino, lo store manager di Cernusco morto con la suocera nell’incidente di CaravaggioCernusco sul Naviglio (Milano) – Fabio Saladdino era gestore di un negozio di una nota catena di una società di servizi a Treviglio e stamani c’erano...