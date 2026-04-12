Oggi alle 15 si disputa il match tra Viareggio e Zenith Prato, valido per la penultima giornata del girone A di Eccellenza. Dopo una pausa, le due squadre si affrontano in un incontro che potrebbe influenzare la classifica, soprattutto in vista delle ultime tre partite di campionato. La partita si svolge sul campo del Viareggio, in una sfida che coinvolge due delle squadre più vicine in classifica.

Dopo la lunga sosta è arrivato il momento del big match ai piani alti del girone A di Eccellenza. Oggi pomeriggio alle 15 la Zenith Prato sarà ospite del Viareggio, a tre giornate dal termine della regular season. Uno scontro diretto per la seconda posizione in classifica, visto che entrambe le squadre condividono la momentanea medaglia d’argento a quota 53 punti, dietro alla capolista Lucchese. Match ricco di stimoli, dunque, che arriva dopo due settimane di completo riposo nelle quali le due squadre hanno potuto recuperare i vari acciaccati insieme con energie fisiche e mentali. Nelle fila amaranto ci sarà solo un grande assente, il centrocampista Kouassi, che è ancora alle prese con uno stiramento muscolare e dovrà stare lontano dai campi per qualche settimana.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ il giorno di Viareggio-Zenith. Che match per il secondo posto

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Secondo posto da blindare. Zenith contro BelvedereUltimo match prima della lunga sosta di due settimane del girone A di Eccellenza.