È entrato nel mio letto e… Stefania Orlando il racconto di una molestia subita

Durante l’ultima puntata di Verissimo, un’ospite ha condiviso un episodio di molestia subito anni fa, raccontando di come un uomo sia entrato nel suo letto senza autorizzazione. La donna ha parlato apertamente dell’accaduto, descrivendo il suo stato emotivo e il modo in cui ha affrontato la situazione nel tempo. La confessione ha suscitato una forte attenzione tra il pubblico presente in studio e i telespettatori.

Arriva una confessione forte e inaspettata nel salotto di Verissimo. Nell’ultima puntata del talk condotto da Silvia Toffanin, una delle ospiti ha scelto di raccontarsi senza filtri, portando alla luce un episodio rimasto nascosto per anni. Protagonista del racconto è Stefania Orlando, che per la prima volta ha deciso di condividere una parte molto dolorosa della sua vita. Un momento intenso, che ha colpito il pubblico e acceso numerose reazioni anche sui social. “Questa che ti racconto è un’esperienza davvero brutta che sono riuscita a tirare fuori grazie alla terapia – ha esordito Orlando – Ci sono andata dopo il divorzio. E andando lì è venuto fuori un episodio che mi è successo tantissimi anni fa, ma che ha accompagnato e segnato la mia vita: sono stata vittima di una molestia quando avevo 18 anni e facevo la modella“.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Stefania Orlando a Verissimo: il racconto choc della molestia subita a 18 anni

Stefania Orlando: “A 18 anni ho subito una molestia, credevo di essere sbagliata”(Adnkronos) – Stefania Orlando ha parlato pubblicamente per la prima volta di aver subito una molestia quando aveva 18 anni.

Stefania Orlando: «A 18 anni il mio agente è entrato nel mio letto, voleva toccarmi»