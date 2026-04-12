Prima della partita contro il Como in trasferta, il giocatore dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ha affermato di non sapere se quella di stasera rappresenti un match point per la squadra, sottolineando che l’unica cosa su cui concentrarsi è la partita stessa. Le sue parole sono state riportate poco prima dell’inizio dell’incontro.

di Alberto Petrosilli Dumfries, esterno dell’Inter, ha parlato poco prima della sfida di questa sera contro il Como in trasferta: le sue dichiarazioni. Poco prima del fischio d’inizio di Como-Inter, Denzel Dumfries ha analizzato il momento ai microfoni di DAZN, mantenendo alta la concentrazione del gruppo. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Non so se è un match point. Abbiamo visto gli altri risultati, ma non cambia niente per noi, siamo concentrati su questa partita. Abbiamo tanti giocatori con esperienza come Acerbi e Barella, ci sono tanti leader e dobbiamo dimostrarlo stasera. Hanno una squadra tecnica e con molta mobilità.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries a DAZN: «Non so se quello di stasera sia un match point, noi dobbiamo pensare solo ad una cosa»

Bonny a DAZN: «Stasera il gol più bello è quello di Dimarco, sul mio ho rischiato. Classifica? Pensiamo solo a noi perchè…»Mercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il...

Cuesta dopo Parma Cagliari: «Prendiamo un punto ma ne volevamo tre! Quanto manca alla salvezza? Adesso dobbiamo pensare soltanto ad una cosa»Calciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Cristiana Girelli dice addio alla Juventus...