Duello tra regine | De Filippi e Carlucci si sfidano per lo share

Lo scorso sabato sera, 11 aprile 2026, si è acceso un confronto tra due tra le conduttrici più note del panorama televisivo italiano. Da un lato, Maria De Filippi su Canale 5, dall’altro Milly Carlucci su Rai1, entrambe impegnate in programmi in prima serata. La serata ha visto una lotta serrata per conquistare la posizione più alta negli ascolti, con le due conduttrici al centro di un duello televisivo molto seguito.

Il sabato sera dell’11 aprile 2026 ha lo scontro televisivo tra due figure di spicco del nazionale, Maria De Filippi e Milly Carlucci, in una serata caratterizzata da una forte competizione per la leadership degli ascolti tra Canale5 e Rai1. Mentre il talento dei giovani artisti di Amici si misurava con l’emozione della musica in un appuntamento serale, la proposta di Canzonissima cercava di conquistare il pubblico della prima rete, delineando un quadro di dinamismo tra i diversi canali del palinsesto. La sfida tra i grandi nomi del sabato sera. Il confronto diretto tra le regine della televisione ha animato la serata di ieri, con Canale5 che proponeva una nuova puntata del Serale di Amici.🔗 Leggi su Ameve.eu

È di nuovo guerra tra Maria De Filippi e Milly Carlucci e stavolta entrambe vogliono vincere!La sfida televisiva tra Maria De Filippi e Milly Carlucci è una delle rivalità più seguite della tv italiana.

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