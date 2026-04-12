Due cani trovati morti in uno scatolone ad Anzio lungo la Nettunense | caccia ai responsabili
A Anzio, lungo la strada statale Nettunense, sono stati trovati due cani morti all’interno di uno scatolone. Entrambi gli animali sono risultati essere domestici. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare eventuali responsabili e hanno invitato i cittadini a fornire eventuali informazioni utili. La zona è stata immediatamente sotto osservazione e sono state avviate le verifiche sul luogo del ritrovamento.
Due cani trovati morti in uno scatolone sulla Nettunense ad Anzio. Erano animali domestici. Indagini in corso, appello ai cittadini per risalire ai responsabili.🔗 Leggi su Fanpage.it
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