Droga in carcere ai detenuti-assistiti parla l' avvocato arrestato | Sono stato minacciato

Nella mattinata di venerdì 10 aprile, un avvocato di 56 anni è stato arrestato e portato in commissariato. Durante un interrogatorio di poco più di un'ora, si è difeso dalle accuse, riferendo di aver subito minacce. L'inchiesta riguarda presunte attività illecite legate alla gestione di droga all’interno di un istituto penitenziario, coinvolgendo detenuti e assistiti. La vicenda è ancora in fase di approfondimento da parte delle forze dell'ordine.

Poco più di un'ora di interrogatorio durante il quale l'avvocato Franco Camerino, 56 anni, si è difeso dopo l'arresto eseguito nei suoi confronti nella mattinata di venerdì 10 aprile. Una vicenda finita velocemente al centro dell'attenzione, commentata con imbarazzo da colleghi e avvocati.🔗 Leggi su Torinotoday.it Sorpreso a cedere una grande quantità di droga ai detenuti suoi assistiti, avvocato arrestato nella sala colloqui del carcere delle Vallette a TorinoUn avvocato 56enne è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia penitenziaria di Torino nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile 2026,... Torino, avvocato arrestato in carcere: droga consegnata a un clienteUn professionista legale di 56 anni, iscritto all’Ordine di Torino, è stato arrestato nella sala colloqui del carcere cittadino con l’accusa di aver...