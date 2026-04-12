Dressage | Becky Moody domina in Texas con un punteggio da record

Nel cuore del Texas, durante un evento di dressage a Fort Worth, la britannica Becky Moody ha ottenuto un punteggio record, vincendo la competizione tra i partecipanti. La gara si è svolta nella notte tra sabato e domenica, attirando l’attenzione degli appassionati di discipline equestri. La vittoria ha sancito il risultato più alto mai raggiunto in questa gara, con Moody che ha superato gli altri concorrenti.

Il diamante del dressage mondiale ha trovato la sua massima espressione nel cuore del Texas, dove la notte tra sabato e domenica a Fort Worth si è conclusa con il trionfo della britannica Becky Moody. Insieme al compagno di avventure Jagerbomb, la cavallerizza ha conquistato la prestigiosa Coppa del Mondo 2025-2026, dominando l’ultima sfida stagionale del Grand Prix Freestyle con una prestazione che ha lasciato il segno. La competizione disputata negli Stati Uniti ha Becky Moody svettare in cima alla classifica grazie a un punteggio di 88.330, una cifra che testimonia il distacco netto dalla concorrenza. A seguire, con un margine evidente rispetto alla vincitrice, si è classificato lo statunitense Christian Simonson, che con Indian Rock ha ottenuto 83.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dressage: Becky Moody domina in Texas con un punteggio da record Equitazione, Becky Moody su Jagerbomb vince la Finale di Coppa del Mondo di dressageA Fort Worth, in Texas (Stati Uniti), nella notte italiana, si è disputato il Grand Prix Freestyle valido per la Finale di Coppa del Mondo 2025-2026... Box Office USA: Pixar domina con Jumpers, debutto da record per un originale. Disastro per La Sposa!Secondo i dati riportati da The Hollywood Reporter, Jumpers – Un Salto tra gli Animali (Hoppers in originale) è proiettato verso un debutto da 40...