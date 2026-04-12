Drammatico incidente | muore motociclista

Un grave incidente ha causato la morte di un motociclista durante una giornata che, di solito, è dedicata alla benedizione dei caschi a Casacastalda, frazione di Valfabbrica. La manifestazione, che richiama appassionati provenienti da diverse zone, si svolge ogni anno in questo periodo e segna l'inizio delle uscite in moto in Italia e in Umbria. La tragedia ha interrotto bruscamente la tradizionale celebrazione.

Doveva essere un giorno di festa per gli amanti delle due ruote che, ormai da anni, si ritrovano a Casacastalda, frazione di Valfabbrica, per la benedizione dei caschi, che rappresenta l'inizio delle belle giornate in cui andare a girare l'Umbria e l'Italia in moto. A Casacastalda c'è il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Drammatico incidente, muore 35enneDrammatico incidente nella serata di mercoledì 1 aprile a Papiano, frazione di Marsciano. Drammatico incidente, muore 34enneDrammatico incidente nella serata di mercoledì 1 aprile a Papiano, frazione di Marsciano. CADE NEL BURRONE #moto #incidentemoto