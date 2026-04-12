La stagione regolare del campionato di Serie C si sta per concludere, con le ultime partite da disputare. Oggi alle 18, Union Basket Prato e Dragons si affronteranno nel quarto turno dal basso della classifica, in una partita che chiuderà il ciclo di incontri di questa fase. Entrambe le squadre sono impegnate a completare il calendario, in attesa delle ultime sfide della stagione.

La "regular season" volge al termine, ma ci sono gli ultimi impegni da onorare. Ed oggi alle 18, Union Basket Prato e Dragons torneranno a giocare per il quartultimo turno del campionato di Serie C. L’Union capolista, già certa del primato in classifica ormai da qualche settimana, riceverà alle Toscanini l’Abc Castelfiorentino. Per gli uomini di coach Tommaso Paoletti si tratta della replica della semifinale di Coppa Toscana, disputata la scorsa settimana proprio a Castelfiorentino: allora furono i padroni di casa a prevalere, per poi essere sconfitti in finale dai Dragons. Antonini e compagni, primi in graduatoria con 48 punti, tenteranno ad ogni modo di riscattare quella battuta d’arresto e di centrare la venticinquesima vittoria nel torneo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dragons in super forma. Union per la "rivincita"

Il super derby è dell’Union Basket. La capolista supera i DragonsDragons 63 Union Basket 69 DRAGONS: Marini 9, Catalano 2, Balducci 2, Staino 3, Marchesini, Paloscia 3, Pinelli, Plutino, Smecca 19, Goretti 9,...

Doppio successo. Per Union e Dragons una domenica superContinua la marcia al vertice: Union e Dragons vincono e restano al primo e al secondo posto, divise da soli due punti.