Dragoni cinesi e aquile americane | la sfilata dei carri alla Festa del Falò 2026

Sabato sera, lungo il fiume Montone, si è svolta la tradizionale Festa del Falò, un appuntamento che richiama ogni anno molte persone della zona. Durante la serata, i rioni Borgo e Mercato si sono sfidati con carri decorati, fuochi d’artificio e grandi fuochi. Tra le varie esibizioni, si sono visti anche carri raffiguranti dragoni cinesi e aquile americane, che hanno animato la parata tra le luci e le fiamme.

Il fiume Montone sabato sera è tornato a essere, ancora una volta, il palcoscenico di una delle tradizioni più viscerali e spettacolari della Romagna-Toscana con la Festa del Falò, l’evento che ha visto i rioni Borgo e Mercato sfidarsi a colpi di fiamme giganti, fuochi d’artificio e carri.🔗 Leggi su Forlitoday.it Festa di Carnevale a Borzonasca con sfilata dei carri per le vie del paese e pentolacciaDomenica 22 febbraio si festeggia il Carnevale a Borzonasca, con un evento a cura della locale Pro Loco. Festa di Carnevale. Sfilata dei Carri allegoriciUMBERTIDE Carri allegorici, maschere e spettacolo: tutto è pronto per il Carnevale.