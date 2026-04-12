In Lombardia, circa 60.000 persone che lavorano nel Canton Ticino risiedono nelle province di Como e Varese. Tuttavia, la crescita più significativa si registra nella Brianza, dove negli ultimi dieci anni il numero di frontalieri è aumentato del 77 per cento. Questa tendenza riflette un incremento della mobilità lavorativa tra la regione e il confine svizzero, con un particolare aumento di residenti nella zona più vicina al confine.

Como – Lo zelo del lavoratore brianzolo, già riconosciuto un po’ in tutto il mondo, ha varcato anche i confini del Canton Ticino. Un tempo era l’operosa Milano la “mamma buona” per la gente di Brianza. Ed era così che i “brianzoeu” dicevano sempre: “Chi volta ul cü a Milan, volta ul cü al pann”. I treni che portavano in città dal contado erano sempre stracolmi di lavoratori pendolari. Da qualche tempo invece anche per i brianzoli, i monzesi, il miraggio di un buon e redditizio posto di lavoro è il Canton Ticino. In zone come Seregno, Desio e Lissone, infatti, il numero di permessi G attivi in Ticino è quasi raddoppiato in soli dieci anni. Le province di Como e Varese restano sempre quelle su cui i datori di lavoro del Canton Ticino possono fare più affidamento, con 32.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dove vivono i frontalieri lombardi. In 60mila da Como e Varese, ma è sorpresa Brianza: +77% in dieci anni

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Crociere, crescita record: nei prossimi dieci anni in mare altre 77 maxi-naviNei prossimi dieci anni sulle navi da crociera ci saranno altri 200mila posti disponibili.