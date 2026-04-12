Nella notte si sono verificate due esplosioni in diverse zone della città. Intorno alle 4.30 un ordigno ha fatto saltare in aria il bancomat di una filiale bancaria in via Due Armi, al Cep. Poco dopo, si è registrata un’altra esplosione a Riparbella, dove i malviventi si sono impossessati di alcuni soldi dopo aver preso di mira un bancomat. I residenti hanno riferito di aver udito un forte boato durante le ore notturne.

di Antonia Casini I residenti raccontano di un "boato" che ha scosso la notte. Intorno alle 4-4.30 la banda ha fatto saltare in aria il bancomat della Cassa di Risparmio di Pisa in via Due Armi, al Cep. I ladri hanno utilizzato la tecnica della " marmotta " inserendo una lastra di metallo ("marmotta") con sostanze carburanti nella fessura del prelievo soldi. Così viene sradicato il dispositivo. Circuito di prelievo che in questo caso, però, non sarebbe stato aperto. Sembra dunque che chi ha agito non sia riuscito a prendere i soldi: forse è stato interrotto proprio da chi si è accorto del furto e ha chiamato il 112. I bancomat vengono caricati maggiormente per il fine settimana e i tentativi di svuotarli avvengono per questo sempre nel weekend.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Doppia esplosione nella notte. Al Cep e a Riparbella via i bancomat

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