Dopo la sua comparsa nel film ispirato a Super Mario Galaxy, Yoshi ha ora un manga tutto suo. La pubblicazione rappresenta un nuovo passo per il personaggio, che continua a essere presente in diversi media. Chi segue le avventure del personaggio potrà ora leggerne le nuove storie attraverso questa serie a fumetti. La notizia arriva in un momento in cui il sequel cinematografico di Super Mario sta riscuotendo attenzione.

Se state amando il sequel cinematografico di Super Mario e vorreste vederne di più, magari qualcosa dedicato al suo adorabile compagno d’avventure Yoshi, è in arrivo qualcosa che vi farà felici. Le avventure di Super Mario tornano in versione manga, questa volta con una storia che ha per protagonista l’amato destriero dell’idraulico più famoso di Nintendo: l’adorabile Yoshi! Dalla creatività di Yukio Sawada, autore di Super Mario Mangamania, arriva in edizione italiana Yoshi’s New Island, adattamento di Super Mario World 2: Yoshi’s Island, il primo videogioco che ha visto Yoshi protagonista e non semplice comprimario. Yoshi’s New Island.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dopo essere apparso in Super Mario Galaxy- il film, Yoshi approda in un manga tutto suo

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Super Mario Galaxy Il Film: arriva Yoshi e si vola nello spazio nel nuovo trailerI protagonisti del sequel animato sono pronti a tornare sul grande schermo per una nuova avvincente avventura nel mondo creato da Nintendo.

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