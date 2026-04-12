Donne e uffici pubblici | un convegno sull’evoluzione della parità

Il foyer del teatro Pirandello, venerdì, ospiterà l'incontro "Donne e uffici pubblici: le pari opportunità dalle radici costituzionali alle quote rosa". L'evento, ideato dalla presidente dell'Inner Wheel Club di Agrigento, Patrizia Vitellaro Di Giovanni, mira a tracciare l'evoluzione del ruolo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Donne e cambiamento: a Pianella incontro per riflettere sull’evoluzione del ruolo femminileIl comune di Pianella in occasione della giornata internazionale della donna, l’8 marzo, ha organizzato un incontro pubblico dal titolo “Donne e...

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