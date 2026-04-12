Domenica In | tra il cinema di Scamarcio e il dibattito sui cellulari

Domenica In torna questa domenica 12 aprile dalle ore 14.00 su Rai 1. La puntata viene registrata negli studi di Fabrizio Frizzi a Roma e vede alla conduzione Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tra gli argomenti in programma, si parla di cinema con riferimenti a un attore noto e di discussioni sui cellulari. La trasmissione si concentra su intrattenimento e dibattiti di attualità.

Dalle ore 14.00 di questa domenica 12 aprile, gli studi di Fabrizio Frizzi a Roma ospitano una nuova puntata di Domenica In su Rai 1, con la conduzione di Mara Venier supportata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Il palinsesto televisivo odierno propone un mosaico variegato che spazia dal cinema alla musica, fino al dibattito sociale e alla celebrazione istituzionale, offrendo riflessioni su temi che toccano la sfera privata e quella pubblica della società italiana. Tra grandi nomi del cinema e nuovi capitoli letterari. Il comparto cinematografico prende spazio con la presenza di Riccardo Scamarcio, chiamato in studio per illustrare le premesse del film Alla festa della rivoluzione, opera diretta da Arnaldo Catinari che debutterà nelle sale il prossimo 16 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Domenica In: tra il cinema di Scamarcio e il dibattito sui cellulari Domenica In: Riccardo Scamarcio, Maurizio Ferrini e Malika Ayane tra gli ospitiMara Venier torna oggi, domenica 12 aprile, con un nuovo appuntamento di Domenica In, in onda in diretta alle 14 su Rai 1, in compagnia di Tommaso... Vita quotidiana in Russia ai tempi del blocco internet: tra taxi che perdono la strada, controlli a campione sui cellulari e ironia sui socialCome si vive in Russia al tempo del blocco internet relativo a siti stranieri e ai principali servizi di messaggistica Whatsapp e Telegram? La...