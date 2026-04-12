Domenica In | Riccardo Scamarcio Maurizio Ferrini e Malika Ayane tra gli ospiti

Domenica 12 aprile, la presentatrice Mara Venier torna con una nuova puntata di Domenica In, trasmessa in diretta alle 14 su Rai 1. Tra gli ospiti di questa settimana ci sono Riccardo Scamarcio, Maurizio Ferrini e Malika Ayane. La conduttrice sarà affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, presenti in studio per l’appuntamento domenicale.

Mara Venier torna oggi, domenica 12 aprile, con un nuovo appuntamento di Domenica In, in onda in diretta alle 14 su Rai 1, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 12 aprile 2026. Tra cinema, spettacolo, musica e attualità, saranno tanti gli ospiti in studio, a partire da Riccardo Scamarcio, che interverrà per presentare il film “ Alla festa della rivoluzione ”, al cinema dal prossimo 16 aprile, per la regia di Arnaldo Catinari. Presenti anche Ambra Orfei, figlia di Nando e nipote della storica Moira, che si racconterà tra carriera e vita privata, e Maurizio Ferrini, noto anche per il suo amatissimo personaggio “ La Signora Coriandoli ”, chiamato a presentare il suo nuovo romanzo “ A carnevale ogni omicidio vale ”.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Domenica In: Riccardo Scamarcio, Maurizio Ferrini e Malika Ayane tra gli ospiti Domenica In, gli ospiti del 5 aprile da Riccardo Scamarcio a Malika AyaneIl pomeriggio di Rai 1 si conferma il luogo del cuore per milioni di italiani, con l'appuntamento più atteso di Domenica In, forte degli ottimi... Domenica In: Virginia Raffaele e Riccardo Cocciante tra gli ospitiMara Venier torna oggi, domenica 15 marzo, con il 26º appuntamento stagionale di Domenica In, in onda dalle 14 su Rai 1 con Tommaso Cerno, Teo...