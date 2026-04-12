Domenica di serenità e buon cibo per sostenere la Casa Rifugio Tina

Domenica a Fiorano si svolge l’evento benefico ‘Una SporTina per Tina’ in piazza Menotti, organizzato dal KnitCafé con il patrocinio del Comune, e in collaborazione con il Camper Club e il Caffè del Teatro. L’iniziativa, che inizia alle 9 del mattino, mira a raccogliere fondi a favore della Casa Rifugio Tina, offrendo ai partecipanti un momento di convivialità e solidarietà.

Domenica speciale, oggi a Fiorano, con il cuore della città che si apre alla solidarietà. A partire dalle ore 9 piazza Menotti ospita infatti l’evento benefico ‘Una SporTina per Tina’, promosso dal KnitCafé Fiorano, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con Camper Club e Caffè del Teatro. Un appuntamento che unisce l’artigianato e l’impegno sociale, ma anche la convivialità e il buon cibo: durante la giornata potranno essere acquistate le ‘SporTine’ decorate a mano dalle volontarie del KnitCafé, insieme a diversi oggetti artigianali: il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla Casa Rifugio Tina, centro antiviolenza distrettuale che opera sul territorio per offrire protezione e supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domenica di serenità e buon cibo per sostenere la Casa Rifugio Tina Leggi anche: La domenica delle Palme ad Alberobello tra musica, buon cibo Leggi anche: Cibo e solidarietà, a Ferrara tornano le arance della salute per sostenere la ricerca