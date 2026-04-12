Domani cantù Il play Dos Santos già a lavoro E Morgan recupera

Domani si svolgerà l’allenamento a Cantù, con il playmaker Yago Dos Santos già in campo con i compagni di squadra. Il brasiliano, di 27 anni, è arrivato in città venerdì e si sta integrando nel gruppo. Ha già avuto modo di collaborare con alcuni atleti, tra cui Karim Jallow, con il quale ha condiviso l’esperienza di gioco in Germania. Inoltre, Morgan si sta riprendendo dagli infortuni.

Yago Dos Santos (nella foto Ciamillo), sbarcato in città venerdì, lavora già con i compagni. Il brasiliano, 27 anni, conosce bene Karim Jallow, per aver giocato con lui in Germania. E grazie all’esperienza con la Stella Rossa Belgrado ha comunque legami con Nenad Jakovljevic e con Luca Vildoza. Il nuovo play bianconero domani, nella sfida della Virtus Arena, che serve per mantenere il primo posto (avversaria Cantù ), non ci sarà. Ci sarà, invece, Matt Morgan che, dopo essere stato il miglior realizzatore bianconero nel match con il Bayern, è stato costretto a dare forfait per un attacco di gastroenterite. Matt è fondamentale in un periodo nel quale, il bomber designato, Carsen Edwards, dimostra di avere uno scarso feeling con il canestro, soprattutto per quel che concerne il tiro dalla lunga distanza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Domani cantù. Il play Dos Santos già a lavoro. E Morgan recupera Leggi anche: Virtus, arriva un colpo di mercato: ufficiale l'ingaggio del play brasiliano Yago Dos Santos Leggi anche: La Virtus si affida a Dos Santos