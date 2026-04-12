Dolo Pianiga salva la stagione | tra salvezza e talenti in Nazionale

Le squadre di calcio dilettantistico della zona della Riviera stanno entrando nella fase finale della stagione, con i primi bilanci che iniziano a delinearsi. Tra queste, una società ha raggiunto la salvezza, mentre alcuni giovani calciatori sono stati convocati in nazionale. La competizione si avvicina alla conclusione, e le dinamiche dei campionati si fanno sempre più chiare.

Le dinamiche del calcio dilettantistico nella zona della Riviera si stanno avvicinando alla fase conclusiva, portando con sé i primi bilanci stagionali per le società locali. Mentre il Dolo Pianiga consolida la propria posizione nel Girone B di Eccellenza, il Galaxy di Mira punta con decisione al ritorno in categoria superiore, delineando un quadro sportivo che riflette le diverse realtà economiche e strutturali del territorio veneto. La solidità del Dolo Pianiga tra gestione tecnica e sfide di categoria. Il percorso stagionale del Dolo Pianiga appare estremamente positivo, con l’obiettivo della salvezza ormai sostanzialmente centrato sotto la guida tecnica di Milan.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dolo Pianiga salva la stagione: tra salvezza e talenti in Nazionale Pista ciclabile tra Mirano e Pianiga: c'è il progettoIl sindaco della Città metropolitana Luigi Brugnaro ha approvato con un decreto la fattibilità per il completamento di un tratto di pista ciclabile,... Milan, Allegri tra Nazionale e dubbi. La prima offerta per Goretzka e gli occhi su due talenti ‘Blancos’Si avvicina il ritorno in campo del Diavolo, ma il focus è sulla rivoluzione in atto nel calcio italiano.