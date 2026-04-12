Djokovic | Essere in grado di competere con i giovani è divertente e mi regala una grande motivazione

In un'intervista recente, Novak Djokovic ha dichiarato che poter competere con i giovani gli dà molta soddisfazione e rappresenta una forte motivazione. Il tennista serbo ha spesso condiviso pensieri sulla sua esperienza e sulla sua crescita professionale, mostrando una certa saggezza nel modo di affrontare la propria carriera. La sua personalità autentica si riflette anche nelle parole, che spesso rivelano il suo impegno e la passione nel mondo dello sport.

In ogni intervista Novak Djokovic manifesta tutta la sua saggezza e cerca di decifrare quella personalità autentica che spiega in gran parte il suo status di atleta leggendario. Il serbo ha chiarito di essere determinato a continuare a giocare a tennis, senza considerare il ritiro a breve termine. Per quanto poco giochi, per quanto sporadiche siano le sue apparizioni, o per quanto difficile possa sembrare per lui battere i migliori sui palcoscenici più importanti, il giocatore balcanico continua a dimostrare il suo amore per il tennis e il suo spirito competitivo. Djokovic ha chiarito l’importanza del benessere mentale e la voglia di continuare a giocare in un’intervista a Esquire.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Djokovic: “Essere in grado di competere con i giovani è divertente e mi regala una grande motivazione” Leggi anche: Djokovic: “Grazie a quelli chi mi davano del bollito, mi hanno dato la motivazione per dimostrare che si sbagliavano” Il grande fair play di Djokovic: smentisce l'arbitro e regala a Musetti un punto decisivoBel gesto di fair play di Novak Djokovic, durante la partita dei quarti degli Australian Open contro Lorenzo Musetti.