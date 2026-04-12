Divieti e restringimenti ecco la mappa delle vie off-limits di Lecco

A Lecco, questa settimana sono state annunciate numerose modifiche alla viabilità, con divieti e restringimenti in diverse strade del centro cittadino. Questi cambiamenti sono legati a interventi e lavori pubblici in corso nelle vie del capoluogo, che hanno portato alla creazione di aree temporaneamente interdette al traffico. La mappa delle vie

Sono numerose anche questa settimana le modifiche alla viabilità previste nel capoluogo lecchese dovute a interventi e lavori pubblici nelle vie. Di seguito l'elenco completo.via Gramsci, altezza civico 36, divieto di transito per isolamento presa rete gas dalle 8.30 alle 17.30 il 17 aprile;via.🔗 Leggi su Leccotoday.it Divieti di transito e restringimenti: le vie di Lecco cui prestare attenzioneDiverse le modifiche alla viabilità in programma questa settimana, caratterizzata anche dal "St.