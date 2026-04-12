Miss Italia è il titolo del nuovo album di Ditonellapiaga uscito venerdì 10 aprile. L’album nasce come reazione alla necessità di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi, restando comunque fedele a se stessi pur vivendo all’interno di un sistema che spesso chiede il contrario. Scritto e composto dalla stessa Margherita Carducci – insieme ad Alessandro Casagni che ne ha anche curato la produzione – Miss Italia indaga il rapporto con i canoni, con la percezione degli altri e con l’idea di essere “giusti”. All’interno del disco troviamo tra i brani anche Che fastidio!, brano arrivato sul podio del 76° Festival di Sanremo, tra i più trasmessi e ascoltati in radio e in tv per il mese di marzo e certificato disco d’oro.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ditonellapiaga e il caso “Miss Italia”: “Non capisco le polemiche, è la mia libertà artistica” – Intervista

Ditonellapiaga e il caso ‘Miss Italia’, Mirigliani a La volta buona: “Parole inaccettabili”(Adnkronos) – "Io vorrei che Ditonellapiaga mi spiegasse il testo del brano Miss Italia".

Ditonellapiaga e il caso Miss Italia: Non capisco le polemiche, è la mia libertà artistica