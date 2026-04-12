Disney ed Epic Games stanno sviluppando uno sparatutto simile ad ARC Raiders per un report

Secondo alcune indiscrezioni, Disney e Epic Games stanno collaborando allo sviluppo di un nuovo sparatutto, simile a ARC Raiders. Il progetto, ancora non annunciato ufficialmente, si concentra su un gameplay che combina elementi tipici dei giochi di azione con un’impostazione innovativa. La collaborazione tra le due aziende coinvolge risorse e tecnologie di entrambe, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti o sulla data di uscita.

Un nuovo progetto potrebbe cambiare il modo in cui immaginiamo i videogiochi Disney. Secondo alcune indiscrezioni, Disney e Epic Games starebbero lavorando insieme a uno sparatutto molto particolare, ispirato a ARC Raiders. Non si tratterebbe di un semplice crossover, ma di un vero e proprio gioco competitivo con i personaggi più famosi della casa di Topolino. Un’idea che sorprende, ma che si inserisce in una strategia più ampia. E che potrebbe arrivare prima di quanto si pensi. Tutto nasce da un investimento importante: nel 2024 Disney ha deciso di puntare forte sul mondo dei videogiochi, investendo circa 1,5 miliardi di dollari in Epic Games, lo studio dietro Fortnite.🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Disney ed Epic Games stanno sviluppando uno sparatutto simile ad ARC Raiders, per un report La nuova console Xbox integrerà anche Epic Games Store, rivela Epic GamesEpic Games ha confermato che la p rossima generazione di console Xbox integrerà anche Epic Games Store. Leggi anche: Disney punta a Epic Games? Rumor e scenari di un’acquisizione potenzialmente storica