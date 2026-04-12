Disinnesco a Eboli | gli aggiornamenti della sindaca di Battipaglia

A Eboli, il 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta sta lavorando al disinnesco di un secondo ordigno esplosivo, che risulta essere simile a quello già neutralizzato nel corso del 2023. La sindaca di Battipaglia ha fornito aggiornamenti sulla situazione, che riguarda una zona interessata da questa operazione di sicurezza. Le operazioni sono in corso e coinvolgono le forze specializzate per garantire l'intervento senza rischi per la popolazione.

Il 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta è attualmente impegnato nel disinnesco di un secondo ordigno esplosivo, simile a quello neutralizzato nel 2023. Si tratta di una bomba di origine britannica, che verrà disinnescata sul posto utilizzando un box di contenimento specifico. L’ordigno si.🔗 Leggi su Salernotoday.it Ordigni bellici tra Battipaglia ed Eboli, partono gli sgomberi nella "zona rossa" per il disinnescoE’ partita la macchina organizzativa per il disinnesco degli ordigni bellici ritrovati nel Comune di Eboli a confine con il Comune di Battipaglia nel... Disinnesco ordigni bellici, chiude l'A2 tra Battipaglia e Eboli: in campo la Protezione CivileIn vista della chiusura temporanea dell’autostrada A2 Salerno–Reggio Calabria, prevista per domani per consentire le operazioni di disinnesco di due...