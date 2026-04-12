Inizia la 32esima giornata di Serie A con la partita tra Genoa e Sassuolo. La cronaca delle sfide viene aggiornata in tempo reale, con risultati, moviola e dettagli sullo svolgimento del match. La diretta gol offre una panoramica immediata delle azioni più importanti sul campo, consentendo di seguire passo passo gli sviluppi delle partite in corso. La giornata si svolge in un clima di attesa e competizione tra le squadre coinvolte.

Muharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo Leao Milan, fischi e aria d’addio? La posizione del club e la verità sulle voci sul Barcellona Robertson via dal Liverpool? Accordo già trovato col suo nuovo club: il terzino è pronto a restare in Premier League! Boga Juve, destino segnato: in estate sarà riscattato? Le cifre e la volontà comune tra lui e il club Muller su Como Inter: «Mi diverte di più la squadra di Fabregas». Poi dà un consiglio a Chivu Eta Union Berlino, quando una donna diventa allenatrice di uomini: tra i precedenti ce n’è anche uno in Italia! Union Berlino, è...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: in campo Genoa Sassuolo

Diretta gol Serie A LIVE: in campo Sassuolo CremoneseDybala a caccia di riscatto in Roma Milan: perché l’argentino può essere decisivo all’Olimpico.

Diretta gol Serie A LIVE: in campo Sassuolo InterSassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto.

SASSUOLO vs GENOA DIRETTA LIVE SERIE A LIVE TELECRONACA STATISTICHE & CAMPO 3D