Diretta gol Serie A LIVE | Genoa Sassuolo 2-1 Ekuban decisivo a Marassi!

Durante la 32esima giornata di Serie A, si è disputata la partita tra Genoa e Sassuolo a Marassi, conclusa con un risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa. Ekuban ha segnato il gol decisivo che ha portato alla vittoria del Genoa. La giornata ha visto anche altre sfide, con aggiornamenti in tempo reale, risultati e dettagli sulla moviola disponibili per gli appassionati.

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